Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391
ALTIN
495.421
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0517
EURO
10.3510

Onarım malzemeleri alınacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılı onarım malzemeleri alınacak.

20 Haziran 2021 Pazar 00:53
Onarım malzemeleri alınacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 Yılı Onarım Malzemeleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/802576/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/yozgat-il-milli-egitim-mudurlugu-2021-yili-onarim-malzemeleri-alinacaktir

Son Güncelleme: 15.06.2021 14:55
Anahtar Kelimeler:
Onarım Malzemeleri Alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anaokulu yapılacak
Anaokulu yapılacak
Akaryakıt satın alınacak
Akaryakıt satın alınacak
Gençlik ve kültür evi yapılacak
Gençlik ve kültür evi yapılacak
2 adet mahalle konağı yapılacak
2 adet mahalle konağı yapılacak
Saha işleri yaptıracak
Saha işleri yaptıracak
Hizmet alımı yapılacak
Hizmet alımı yapılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim