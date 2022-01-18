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Onarım işleri yaptırılacak

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi binalarının pvc pencereleri onarımı işi yaptırılacaktır.

18 Ocak 2022 Salı 10:23
Onarım işleri yaptırılacak

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Binalarının PVC Pencereleri Onarımı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/917756/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yozgat-polis-meslek-egitim-merkezi-binalarinin-pvc-pencereleri-onarimi-isi-yaptirilacaktir

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Onarım Işleri Yaptırılacak
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