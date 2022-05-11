Onarım hizmet işi

Kırşehir merkez ve ilçeler kent güvenlik yönetim sistemi projesi cihaz tamir ve değişim garantili bakım onarım hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/980141/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-cihaz-tamir-ve-degisim-garantili-bakim-onarim-hizmeti-alinacak