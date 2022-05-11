Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Onarım hizmet işi

Kırşehir Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü tarafından Cihaz tamir ve değişim garantili bakım onarım hizmeti alınacak.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00
Onarım hizmet işi

Kırşehir merkez ve ilçeler kent güvenlik yönetim sistemi projesi cihaz tamir ve değişim garantili bakım onarım hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/980141/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-cihaz-tamir-ve-degisim-garantili-bakim-onarim-hizmeti-alinacak

Anahtar Kelimeler:
Onarım Hizmet Işi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnşaat yapım işi
İnşaat yapım işi
Bakım onarım işi
Bakım onarım işi
111 Öğretim Üyesi alımı
111 Öğretim Üyesi alımı
Öğretim Üyesi alımı
Öğretim Üyesi alımı
Akaryakıt satın alımı
Akaryakıt satın alımı
Sözleşmeli sekreter alımı
Sözleşmeli sekreter alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim