Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

Kooperatifin 22. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.02.2022 Salı günü saat 10:00 da Yeni Mahalle Çevreyolu Bulvarı No:105 Sorgun/YOZGAT adresindeki Kooperatif Merkezinde gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 10.03.2022 Perşembe günü saat 10:00 da aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/927005/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/olaganustu-genel-kurul-toplantisina-davet