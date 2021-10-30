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Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim ve araştırma görevlisi alacak.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:00
Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/872239/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ankara-universitesi-8-ogretim-ve-arastirma-gorevlisi-aliyor

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Öğretim Ve Araştırma Görevlisi Alacak
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