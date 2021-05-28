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Öğretim Üyesi alıyor

Gazi Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:59
Öğretim Üyesi alıyor

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18.03.2021 tarih ve 2019/3764 E. , 2021/554 K. sayılı kararı uyarınca; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792750/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/gazi-universitesi-1-ogretim-uyesi-aliyor

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Öğretim Üyesi Alıyor
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