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Öğretim Üyesi alınacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor.

25 Mayıs 2021 Salı 00:48
Öğretim Üyesi alınacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/791966/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ihsan-dogramaci-bilkent-universitesi-1-ogretim-uyesi-aliyor

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Öğretim Üyesi Alınacak
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