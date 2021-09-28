Öğretim üyesi alınacak

Üniversite belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/856188/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/recep-tayyip-erdogan-universitesi-35-ogretim-uyesi-alacak