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Öğretim üyesi alınacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak.

28 Eylül 2021 Salı 10:03
Öğretim üyesi alınacak

Üniversite belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/856188/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/recep-tayyip-erdogan-universitesi-35-ogretim-uyesi-alacak

Son Güncelleme: 28.09.2021 10:25
Anahtar Kelimeler:
Öğretim Üyesi Alınacak
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