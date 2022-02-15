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Öğretim üyesi alınacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi tarafından öğretim üyesi alınacaktır.

15 Şubat 2022 Salı 10:10
Öğretim üyesi alınacak

2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanununun  23.  maddesi,  12  Haziran  2018  tarih  ve  30449 sayılı   Resmî   Gazete’de   yayınlanmış   olan   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği”nin    Doçent    Kadrolarına    Atanma    koşullarını    düzenleyen    8-11.    maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/933433/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-ihsan-dogramaci-bilkent-universitesi-ogretim-uyesi-alacak

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Öğretim Üyesi Alınacak
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