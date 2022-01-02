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Öğretim Üyesi alınacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Öğretim Üyesi alınacaktır.

02 Ocak 2022 Pazar 12:04
Öğretim Üyesi alınacak

Üniversite 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/911789/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani

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Öğretim Üyesi Alınacak
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