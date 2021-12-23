Öğretim Üyesi alınacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/905931/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/afyon-kocatepe-universitesi-36-ogretim-uyesi-alacak