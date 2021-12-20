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Öğretim Üyesi alınacak

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğretim üyesi alınacaktır.

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:13
Öğretim Üyesi alınacak

Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/904482/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/lokman-hekim-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani

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Öğretim Üyesi Alınacak
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