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Öğretim Üyesi alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak.

08 Mayıs 2022 Pazar 12:44
Öğretim Üyesi alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/978690/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-yozgat-bozok-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani

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Öğretim Üyesi Alımı
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