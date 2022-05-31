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Öğretim üyesi alımı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü 34 Öğretim Üyesi alacak.

31 Mayıs 2022 Salı 09:13
Öğretim üyesi alımı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile 34 öğretim üyesi istihdam edecek.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30’dan, 15’inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden online olarak yapılacak olup şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Öğretim Üyesi Alımı
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