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Öğretim görevlisi alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:58
Öğretim görevlisi alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792747/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/karadeniz-teknik-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak

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Öğretim Görevlisi Alınacak
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