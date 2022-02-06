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Öğretim Görevlisi alınacak

Ufuk Üniversitesi tarafından 5 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

06 Şubat 2022 Pazar 13:54
Öğretim Görevlisi alınacak

Üniversite 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/927928/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ufuk-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-aliyor

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Öğretim Görevlisi Alınacak
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