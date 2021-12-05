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Öğretim Görevlisi alınacak

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 61 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

05 Aralık 2021 Pazar 15:30
Öğretim Görevlisi alınacak

Üniversite belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/893900/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/bahcesehir-universitesi-61-ogretim-gorevlisi-aliyor

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Öğretim Görevlisi Alınacak
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