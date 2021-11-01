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Öğretim görevlisi alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 4 öğretim görevlisi alınacaktır.

01 Kasım 2021 Pazartesi 09:25
Öğretim görevlisi alınacak

Üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/874761/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/yozgat-bozok-universitesi-4-ogretim-gorevlisi-alacak

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Öğretim Görevlisi Alınacak
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