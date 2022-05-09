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Öğretim Görevlisi Alımı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Öğretim Görevlisi alınacaktır.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:09
Öğretim Görevlisi Alımı

Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/980368/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-akademik-personel-alimlari-ankara-universitesi-rektorlugunden-ogretim-gorevlisi-alim-ilani

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Öğretim Görevlisi Alımı
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