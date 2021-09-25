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Öğretim elemanı alınacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğretim elemanı alınacaktır.

25 Eylül 2021 Cumartesi 14:23
Öğretim elemanı alınacak

Üniversite belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/854750/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/konya-teknik-universitesi-ogretim-elemani-alim-ilani

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Öğretim Elemanı Alınacak
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