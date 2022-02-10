Öğretim Elemanı alınacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/931012/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/dogus-universitesi-ogretim-elemani-alim-ilani