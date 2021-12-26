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Öğretim elemanı alınacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 10 öğretim elemanı alınacaktır.

26 Aralık 2021 Pazar 12:10
Öğretim elemanı alınacak

Üniversitenin belirtilen birimlerine,  10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/908183/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/gazi-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak

Anahtar Kelimeler:
Öğretim Elemanı Alınacak
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