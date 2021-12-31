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Öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 8 bin öğrenci alınacaktır.

31 Aralık 2021 Cuma 12:03
Öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), ön lisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az  (65,00)  ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu  (5.120)  erkek, (1.280) kadın, ön lisans mezunu  (1.280) erkek,  (320) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/908937/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/polis-akademisi-baskanligi-8-bin-ogrenci-alacak

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Öğrenci Alınacak
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