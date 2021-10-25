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Müfettiş Yardımcısı alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından müfettiş yardımcısı alınacaktır.

25 Ekim 2021 Pazartesi 09:27
Müfettiş Yardımcısı alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8 inci kadro dereceli 5 müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/870027/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/devlet-hava-meydanlari-isletmesi-genel-mudurlugu-mufettis-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu

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Müfettiş Yardımcısı Alınacak
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