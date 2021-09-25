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Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yapılacak

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.

25 Eylül 2021 Cumartesi 14:22
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yapılacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/855443/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/rehberlik-ve-teftis-baskanligi-ticaret-mufettis-yardimciligi-giris-sinavi-ilani

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Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacak
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