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Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak

Millî Savunma Bakanlığı tarafından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

28 Aralık 2021 Salı 10:32
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak

Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 20 (yirmi) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) görev yapacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/908242/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/milli-savunma-bakanligi-mufettis-yardimciligi-giris-sinavi-ilani

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Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacak
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