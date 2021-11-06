Minibüs kiralama hizmeti alınacak

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünün Yakıt Hariç Sürücülü Taşıt Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/877298/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/2-adet-binek-tasit-ve-2-adet-minibus-kiralama-hizmeti-alinacaktir