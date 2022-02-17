Meskenler ve tarlalar satılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait Pafta, Ada, Parsel, Bağımsız Bölüm No, Yüzölçümleri ve Mevkileri belirtilen 5 adet Mesken ve 2 adet Tarla 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi hükmüne göre açık artırma ihale suretiyle her bir adedi ayrı ayrı satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/930579/emlak-konut-yozgat-belediye-baskanligi-meskenler-ile-tarlalari-satacaktir