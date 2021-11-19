Meskenler ihale ile satılacak

Mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış ihaleleri Haşim Kılıç Mahallesi, Hükümet Caddesi No:34 Yerköy/Yozgat adresinde bulunan Yerköy Kaymakamlığının 3. katında hizmet veren Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/882900/emlak/konut/yozgat-yerkoyde-meskenler-ihale-ile-satilacaktir
19 Kasım 2021 Cuma 11:00