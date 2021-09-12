Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1438.72
ALTIN
486.14
DOLAR
8.4566
STERLİN
11.7406
EURO
10.0451

Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere 40 Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

12 Eylül 2021 Pazar 15:33
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı

Kadroya başvurmak için en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olma şartı aranıyor. Başvurular 8 Eylül - 4 Ekim 2021 tarihleri arasında Bankanın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/847948/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi-40-bilisim-uzman-yardimcisi-alacak

Son Güncelleme: 12.09.2021 15:50
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankasından Uzman Yardımcısı Alım Ilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
TÜRMOB'dan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru
TÜRMOB'dan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru
Parke taşı ve bordür satın alınacak
Parke taşı ve bordür satın alınacak
Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır
Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır
Otobüs satılacak
Otobüs satılacak
Eğitim ekipmanları satın alınacak
Eğitim ekipmanları satın alınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim