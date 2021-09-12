Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı

Kadroya başvurmak için en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olma şartı aranıyor. Başvurular 8 Eylül - 4 Ekim 2021 tarihleri arasında Bankanın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/847948/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi-40-bilisim-uzman-yardimcisi-alacak