Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Malzeme satın alınacak

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından muhtelif inşaat yapı ve nalburiye malzemeleri satın alınacaktır.

08 Şubat 2022 Salı 15:43
Malzeme satın alınacak

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Çekerek Lavanta Mesire alanı Beton, Nervürlü Çelik Çubuk, Kırmataş, Çelik Hasır, Çeşitli Elektrik Ve Su Malzemeleri, Ankraj Demiri Ve Ocak Taşı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/926648/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/muhtelif-insaat-yapi-ve-nalburiye-malzemeleri-satin-alinacaktir

Son Güncelleme: 08.02.2022 15:49
Anahtar Kelimeler:
Malzeme Satın Alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daimi işçi alınacak
Daimi işçi alınacak
Personel alınacak
Personel alınacak
Araç ve iş makineleri satılacak
Araç ve iş makineleri satılacak
Gıda ürünleri satın alınacak
Gıda ürünleri satın alınacak
Kesimhane yaptırılacak
Kesimhane yaptırılacak
Kütüphane onarım işi yaptırılacak
Kütüphane onarım işi yaptırılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim