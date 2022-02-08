Malzeme satın alınacak

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Çekerek Lavanta Mesire alanı Beton, Nervürlü Çelik Çubuk, Kırmataş, Çelik Hasır, Çeşitli Elektrik Ve Su Malzemeleri, Ankraj Demiri Ve Ocak Taşı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/926648/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/muhtelif-insaat-yapi-ve-nalburiye-malzemeleri-satin-alinacaktir