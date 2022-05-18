Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Lisansüstü programlara öğrenci alımı

Hacettepe Üniversitesi, lisansüstü programlara öğrenci alacak.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:06
Lisansüstü programlara öğrenci alımı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Nüfus Etütleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine, 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacak.
Adayların ilgili Enstitülere 16 Mayıs - 24 Haziran 2022 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Anahtar Kelimeler:
Lisansüstü Programlara öğrenci Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilişim personeli alımı
Bilişim personeli alımı
Tesis kurumu
Tesis kurumu
Personel alımı
Personel alımı
Kiralama işi
Kiralama işi
Sözleşmeli personel alımı
Sözleşmeli personel alımı
Akademik personel alımı
Akademik personel alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim