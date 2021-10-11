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Lastik satın alınacak

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lastik satın alınacaktır.

11 Ekim 2021 Pazartesi 10:06
Lastik satın alınacak

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Demirbaşlarında Kayıtlı Hizmet Vasıtaları Ve Yangın İlk Müdahale Araçlarında Kullanılmak Üzere Çeşitli Ebatlarda Lastik Alım İşi İhalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/861707/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/lastik-satin-alinacaktir

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