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Lastik satın alımı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından lastik satın alınacaktır.

13 Mayıs 2022 Cuma 09:22
Lastik satın alımı

2 kısım yazlık ve kışlık lastik alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Lastik Satın Alımı
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