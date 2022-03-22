Kuzu satış ihalesi

İhale 24 Mart 2022 saat 14:00’te İşletmenin idare binasında yapılacak. Satışa konu kuzular Kazıktepe ağılında görülebilir. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, www.tigem.gov.tr internet adresindeki ihaleler sayfasında veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Ticaret Servisi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/952447/hayvan-ve-hayvancilik-kucukbas-hayvanlar-8000-bas-reforme-erkek-besi-kuzusu-8-parti-halinde-acik-artirma-usuluyle-satilacaktir