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Kuzu satış ihalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi 8 bin baş reforme erkek besi kuzusunu 8 parti halinde açık arttırmayla satacak.

22 Mart 2022 Salı 10:07
Kuzu satış ihalesi

İhale 24 Mart 2022 saat 14:00’te İşletmenin idare binasında yapılacak. Satışa konu kuzular Kazıktepe ağılında görülebilir. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, www.tigem.gov.tr internet adresindeki ihaleler sayfasında veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Ticaret Servisi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/952447/hayvan-ve-hayvancilik-kucukbas-hayvanlar-8000-bas-reforme-erkek-besi-kuzusu-8-parti-halinde-acik-artirma-usuluyle-satilacaktir

Anahtar Kelimeler:
Kuzu Satış Ihalesi
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