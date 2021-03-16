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Küçükbaş hayvan sakatat satışı yapılacak

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 10 ilde yer alan Et ve Sut Kurumlarında küçükbaş hayvan sakatatı satmak için ihaleye çıkacak.

16 Mart 2021 Salı 08:20
Küçükbaş hayvan sakatat satışı yapılacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2021 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatatların online satış usulü ile satışı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/755642/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/kucukbas-hayvan-sakatat-satisi-yapilacak

Anahtar Kelimeler:
Küçükbaş Hayvan Sakatat Satışı Yapılacak
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