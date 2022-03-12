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Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 30 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:10
Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, başvuru özel şartları belirtilen 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/946311/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-milli-saraylar-idaresi-baskanligi-30-koruma-ve-guvenlik-gorevlisi-alacak

Son Güncelleme: 11.03.2022 10:13
Anahtar Kelimeler:
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
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