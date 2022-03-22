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Konut satışı

Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu konutları satılacak.

22 Mart 2022 Salı 10:03
Konut satışı

Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu konutları, Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ek hizmet binasında oluşturulacak Komisyon huzurunda, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı satılacak.



43 adet kamu konutunun satış ihalesi 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/948275/emlak-konut-baskent-milli-emlak-dairesi-konut-satis-ihalesi

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Konut Satışı
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