Konut satılacak

Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Tokat Belediyesine ait Topçam Mahallesi Topçam caddesinde bulunan 12 adet Dairenin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince; açık artırma usulü ile Belediyenin sosyal tesislerinde Encümen huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/864662/emlak/konut/tokat-belediyesi-12-adet-konutu-ihaleyle-satacaktir
17 Ekim 2021 Pazar 15:54