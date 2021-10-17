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Konut satılacak

Tokat Belediye Başkanlığı tarafından 12 adet konut ihaleyle satılacaktır.

17 Ekim 2021 Pazar 15:54
Konut satılacak

Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Tokat Belediyesine ait  Topçam Mahallesi Topçam   caddesinde bulunan 12 adet Dairenin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince; açık artırma usulü ile Belediyenin sosyal tesislerinde Encümen huzurunda  yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/864662/emlak/konut/tokat-belediyesi-12-adet-konutu-ihaleyle-satacaktir

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Konut Satılacak
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