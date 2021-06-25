Konut Projesi yarışması

Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yarışma ile kent genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedefleniyor. Rehber niteliğindeki çalışmada, Ordu’nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerlerinin yapılması ve bu yapıların yaygınlaştırılması, yöresel mimariye olan ilginin ve hassasiyetin artırılması da hedefler arasında. Yarışmada katılımcılar için proje teslim tarihi 26 Temmuz 2021 saat 17.00 olarak belirlendi. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/810036/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/yoresel-mimariye-uygun-konut-projesi-yarismasina-davet