Kömür satın alınacak

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ve Sızır Orman İşletme Şefliğinin İhtiyaç Duyduğu İthal Sibirya Rus Fındık Kömürü 140 Ton ve depolar için Ceviz Kömürü 10 Ton Kışlık Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/838318/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/findik-komuru-ve-ceviz-komuru-satin-alinacak