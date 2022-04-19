Kömür satın alınacak

Yozgat İl Jandarma Komutanlığının İhtiyacı Kapsamında Isınma Amaçlı Kömür Tip-1 (460000 Kg Ceviz, 200000 Kg Fındık) Toplam 660000 Kg Tip-1 Kömür Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/967037/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-660-000-kg-tip-1-komur-satin-alinacaktir