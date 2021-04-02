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Kıyafet alımı yapılacak

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Özel Güvenlik personeli için kıyafet alımı yapacak.

02 Nisan 2021 Cuma 00:26
Kıyafet alımı yapılacak

Verilen ihale ilanında, Özel Güvenlik Personeli Kıyafet Alım İhalesi alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak. İhale Atatürk Yolu 7. Kilometrede bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde gerçekleştirilecek. 11 Kalem Özel Güvenlik Personeli Kıyafet Alımıyla ilgili ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabileceği kaydedildi. İhale 12 Nisan 2021 günü saat 11.00’da yapılacak.

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Kıyafet Alımı Yapılacak
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