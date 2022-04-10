Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kiraya verilecek

Erbaa Devlet Hastanesi'nin kantin, büfe ve çay ocağı ihaleyle kiraya verilecektir.

10 Nisan 2022 Pazar 12:35
Kiraya verilecek

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Erbaa Mahallesi Bozkaya Mevki Erbaa Devlet Hastanesi bünyesinde Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık artırma usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/955445/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-erbaa-devlet-hastanesinin-kantin-bufe-ve-cay-ocagi-ihaleyle-kiraya-verilecektir

Anahtar Kelimeler:
Kiraya Verilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli personel alımı
Sözleşmeli personel alımı
Malzeme satın alımı
Malzeme satın alımı
Demiryolu işleri yapımı
Demiryolu işleri yapımı
Hizmet alımı
Hizmet alımı
Taşınmaz satışı
Taşınmaz satışı
Yıkım işi ihalesi
Yıkım işi ihalesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim