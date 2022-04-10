Kiraya verilecek

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Erbaa Mahallesi Bozkaya Mevki Erbaa Devlet Hastanesi bünyesinde Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık artırma usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/955445/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-erbaa-devlet-hastanesinin-kantin-bufe-ve-cay-ocagi-ihaleyle-kiraya-verilecektir