Kiralaya verim işi

Sorgun Belediyesi sınırları içerisinde tekstil atıkları toplanması, ayrıştırılması, taşınması ve değerlendirilmesi amacıyla giysi ve tekstil atık kumbara yerleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mah. Ankara Bulvarı Terminal Binası İçerisinde 5/111 numarada bulunan 5 nolu (otobüs yazıhanesi) işyeri ve Karşıyaka Mah. Ş. Teğmen Mustafa Şimşek Cad. sebze halinde 129 ada 23 parsel üzerinde bulunan Çay ocağı ve Kafeteryanın kiralanması işi 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/977758/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-sorgun-belediyesine-ait-giysi-ve-tekstil-atik-kumbara-yerleri-ve-otobus-yazihanesi-kiraya-verilecektir