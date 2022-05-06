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Kiralaya verim işi

Sorgun Belediyesi'ne ait giysi ve tekstil atık kumbara yerleri ve otobüs yazıhanesi kiraya verilecektir.

06 Mayıs 2022 Cuma 09:46
Kiralaya verim işi

Sorgun Belediyesi sınırları içerisinde tekstil atıkları toplanması, ayrıştırılması, taşınması ve değerlendirilmesi amacıyla giysi ve tekstil atık kumbara yerleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mah. Ankara Bulvarı Terminal Binası İçerisinde 5/111 numarada bulunan 5 nolu (otobüs yazıhanesi) işyeri ve Karşıyaka Mah. Ş. Teğmen Mustafa Şimşek Cad. sebze halinde 129 ada 23 parsel üzerinde bulunan Çay ocağı ve Kafeteryanın kiralanması işi 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/977758/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-sorgun-belediyesine-ait-giysi-ve-tekstil-atik-kumbara-yerleri-ve-otobus-yazihanesi-kiraya-verilecektir

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Kiralaya Verim Işi
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