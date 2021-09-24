Kaymakamdan köy ziyareti

Kaymakam Serin, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinliyor, taleplerini alıyor. Sarıkaya İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan’ın eşlik ettiği köy ziyaretlerinde Kaymakam Serin, Karacalar ve Küçükçalağıl köylerini ziyaret etti. Serin, köylerde incelemelerde bulunup, köylerin ihtiyaçları ve genel durumları hakkında köy muhtarlarından bilgi aldı. Ziyaretlerinin sadece gezip görmeyle sınırlı kalmayacağını aktaran Kaymakam Samet Serin, ‘’Halkımızla sürekli muhabbet içerisinde olacağız. Adil ve şeffaf bir şekilde, insan odaklı, vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı hizmetleri gerçekleştirmenin çabası içerisinde olacağız’’ dedi. Serin, sorunu yerinde görmek ve buna göre çözüm üretmek her zaman en doğru yol olduğuna vurgu yaptı. Serin, ‘’Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılıksız bırakmayacağız. Köylerimizin sorunlarını birlikte çözüp, beklentilere birlikte karşılık vereceğiz’’ diye konuştu. Köylüler ise, ‘’Yönetimin temeli halkla beraber olmaktır. İlçemize atanan Kaymakamımız Samet Serin'in ilgisi alakasından bizler hizmet ışığını aldık. İnşallah ilçemizde hayırlı işlere vesile olurlar” şeklinde konuştu.