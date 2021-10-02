Kaymakama ziyaret

Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent’te bir buçuk milyon lira harcayarak Kur’an Kursu yaptıran Ömer Meriç’e teşekkür ederek, ziyaretlerinden memnun kaldıklarını belirtti. Açıkgöz, Kur’an Kursu binası inşaatının hızla devam ettiğini, tamamlandığında İlçenin büyük bir ihtiyacının giderileceğini söyledi. Açıkgöz, ‘’Rabbimiz bir ayetinde ‘Allah’ın mescitleri ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler’ buyuruyor. Bu ayette övgüye layık olanlara ne mutlu. İşte Ömer amcamız bu ayetteki müjde ile müjdeleniyor. Ben İlçemiz adına şükranlarımızı sunuyorum’’ dedi.