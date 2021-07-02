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Kat karşılığı konuk inşaatı

Altındağ Belediyesi tarafından kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:11
Kat karşılığı konuk inşaatı

Ankara Altındağ ilçesinde kat karşılığı yaptırılacak olan konut inşaatı işi, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecek. İhale, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 16:00’da Anafartalar Caddesi No.175 Samanpazarı/Ankara adresinde yapılacak. İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen Raportörlüğüne verilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/807905/ihale-duyurulari/satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri/altindag-belediye-baskanligi-kat-karsiligi-konut-insaati-ihalesi

Anahtar Kelimeler:
Kat Karşılığı Konuk Inşaatı
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