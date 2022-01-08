Kantin ve çay ocağı kiraya verilecek

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sungurlu Devlet Hastanesine tahsisli bulunan taşınmaz üzerindeki 63,00 m2 lik Kantin-Çay Ocağı 3 (üç) yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 17.01.2022 Pazartesi günü saat 10.00 da ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/913918/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/corum-sungurluda-kantin-cay-ocagi-kiraya-verilecektir