Kamera sistemi satın alınacak

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Şefaatli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarına ÇGKS(Çevre Güvenlik Kamera Sistemi)Kurulumu İçin Montajlı Malzeme Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/843041/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/yozgat-il-ozel-idaresi-cevre-guvenlik-kamera-sistemi-satin-alacaktir